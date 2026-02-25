Уже сидит в гнезде: в Украине зафиксировали первого аиста

Вероятно, птица зимовала где-то неподалеку, возможно, даже на свалке.

В Украине начали появляться первые в этом году аисты – одну из птиц зафиксировали в Ривненской области. Об этом сообщил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Виталий Грищенко.

"Первые белые аисты начали появляться на гнездах и в Украине", – написал ученый в Facebook.

Грищенко обнародовал фото, которое ему 24 февраля прислал коллега Михаил Франчук. Отмечается, что фотография сделана в селе Сосновое Ривненской области.

"Скорее всего, эта птица зимовала где-то неподалеку, возможно, даже на свалке возле города Ривне. Дата символическая – 24 февраля. Несмотря ни на что, жизнь побеждает... Перефразируем лозунг дома Старков: "Spring is Coming"", - отметил Грищенко.

Что известно об аисте

Аист белый – птица длиной от 80 до 100 см, размахом крыльев до 220 см и весом от 2,5 до 4,5 килограммов. Окраска перьев белая, за исключением маховых перьев на крыльях, которые имеют черный цвет. Когда крылья птицы сложены, маховые перья закрывают заднюю часть тела, отсюда происходит его название – черногуз, то есть "чернозадый". Клюв и ноги у аиста красноватые и длинные. Голос слабый – общаются птицы в основном щелканьем клюва. Этим звуком они приветствуют друг друга, а также защищают гнездо от чужаков.

Гнездятся на скалистых возвышенностях, деревьях, зданиях и электрических опорах. Из деревьев предпочитают те, которые растут вблизи человеческого жилья или в поймах рек и имеют большую раскидистую крону. Пара аистов часто годами гнездится на одном и том же месте, таким образом самка и самец каждый год встречаются, хотя пару образуют на сезон. Гнездо аисты строят из веток деревьев. Внутри птицы выстилают жилище сеном, травой, мхом, тряпками и т. п. Сначала гнездо сравнительно небольшое – около метра в поперечнике и всего несколько десятков сантиметров в высоту. С годами оно надстраивается и увеличивается – иногда "дома" используются десятки лет и достигают 2 метров в диаметре, 3-4 метра в высоту и 1-2 тонны веса.

По словам исследователей, постоянно увеличивается процент гнезд на столбах и водонапорных башнях, аисты стали гнездиться даже на железнодорожных станциях – на опорах контактной сети.

Прилет аистов из теплых краев на места гнездования происходит в основном во второй половине марта-первой половине апреля, но из-за ранней весны они могут возвращаться и раньше.

В Польшу возвращается уникальный аист: что известно

Польская экологическая организация Grupa EkoLogiczna заявила, что в Польшу возвращается оснащенная передатчиком уникальный аист Збыся, за жизнью которой следит вся страна. Птице надели передатчик в 2020 году в селе Бейды в гмине Ольшанка. Нынешнее путешествие – седьмая миграция Збыси с передатчиком. В прошлом году она прилетела на территорию уезда довольно поздно и уже не начинала гнездование. Жила на охотничьей башне.

