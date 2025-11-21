Ни "Фейсбука", ни любых других соцсетей никому другому Игорь Коломойский не поручал вести за него или от его имени, говорят защитники.

Сообщения, которые распространяют в соцсетях от имени Игоря Коломойского, - фейк. Об этом заявили адвокаты бизнесмена Александр Лысак и Олег Пушкарь во время судебного заседания, передает ТСН.

20 ноября должно было состояться сразу два судебных заседания - рассмотрение заявления об отводе коллегии судей от рассмотрения апелляционной жалобы и рассмотрение по существу апелляционной жалобы защитника в интересах Коломойского.

Впрочем, первое заседание перенесли на конец декабря, а второе заседание состоялось в Кассационном уголовном суде. Там рассматривали ходатайство о переводе судебного разбирательства из Киева в Днепр. Коллегия судей отказала в этом. Речь идет о деле 21-летней давности.

Защитники бизнесмена в комментариях журналистам заявили, что процесс намеренно затягивают.

"Мы вчера рассуждали, что сегодня будет? Вчера было "минирование". Сегодня сообщила председательствующая, что ей материалы только передали. Обвинительный акт с апреля находится на рассмотрении судьи, подготовительное заседание не начинается, продолжается содержание под стражей и все. Поэтому здесь возникает логичный вопрос - какая цель держать под стражей нашего подзащитного?", - заявил Александр Лысак.

Накануне, когда Игоря Коломойского должны были доставить из СИЗО в Апелляционный суд города Киева, здание суда "заминировали". Адвокаты связывают непривоз своего подзащитного с тем, что, мол, кто-то не хочет видеть его в суде на фоне скандала "Миндич-гейт".

Адвокат Олег Пушкарь отметил, что не удивится, если на пленках по делу "Миндич-гейт" есть данные о том, что не надо, например, выпускать Коломойского и что нужно принимать меры, чтобы лицо находилось под стражей.

"Кто-то не хочет видеть Игоря Коломойского в суде. Кто-то не хочет, чтобы он что-то сказал во время судебного заседания, в перерыве. Сейчас это совсем не ко времени. Сейчас государство вздрагивает "Миндич-гейт", и уже столько комментариев поступает, что это может быть связано с этим. Все пишут, а что там происходит, а кто там что пишет в "Фейсбуке", Игорь Коломойский написал... и тому подобное. Сразу хочу сказать - это не "Фейсбук-страница господина Коломойского, его нет в "Фейсбуке", это какой-то неизвестный человек создал и что-то там дописывает. Ни "Фейсбука", ни любых других соцсетей никому другому он не поручал вести за него или от его имени", - сказал Олег Пушкарь.

