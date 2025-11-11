Очередное заседание, назначенное на 10 ноября, снова не состоялось.

Уже более полугода Игорь Коломойский находится под стражей, ожидая начала судебного разбирательства и поданного им еще в мае 2025 года ходатайства об освобождении от уголовной ответственности, сообщил защитник бизнесмена адвокат Александр Лысак.

По его словам, обвинительный акт поступил в суд в апреле, поэтому в соответствии с требованиями УПК подготовительное судебное заседание должно было быть назначено в течение пяти дней:

"Зато с тех пор не состоялось уже шесть заседаний - из-за отпусков, больничных, пребывания в совещательной комнате и других причин".

Лысак отметил, что несмотря на отдельное постановление Верховного Суда от 12 августа 2025 года, которым обращено внимание на необходимость соблюдения разумных сроков, ситуация остается неизменной.

"Очередное заседание, назначенное на 10 ноября, снова не состоялось из-за временной нетрудоспособности одной из судей. Следующая дата определена на 9 декабря. Такая практика фактически лишает человека возможности реализовать свое право на судебную защиту и на рассмотрение ходатайства, которое по закону должно рассматриваться безотлагательно. Ожидание правосудия не должно длиться бесконечно", - подчеркнул адвокат Коломойского.