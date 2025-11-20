Новую дату слушания назначили аж на 17 декабря 2025 года.

Вчера, 19 ноября 2025 года, в Киевском апелляционном суде должно было состояться рассмотрение жалобы на постановление Печерского районного суда, согласно которому Игорь Коломойский находился под стражей с 25 августа по 16 октября 2025 года. Однако заседание так и не состоялось, сообщил защитник бизнесмена, адвокат Александр Лысак.

По словам адвоката, причиной стало очередное сообщение о "минировании" здания суда. Из-за этого дело было снято с рассмотрения, а самого Игоря Валерьевича в суд не доставили. Новую дату слушания назначили аж на 17 декабря 2025 года.

"Законодательство обязывает апелляционные суды рассматривать такие жалобы в течение трех дней. Однако в этом деле пересмотр длится уже три месяца. Учитывая новую дату заседания, фактическая задержка составит почти четыре месяца. Таким образом, апелляционное рассмотрение происходит вдвое дольше, чем действовала сама обжалуемая мера пресечения, и более чем в сорок раз превышает установленный законом срок", – подчеркнул Лысак.

Адвокат отметил, что подобная практика недопустима, поскольку фактически лишает лицо права на эффективное апелляционное обжалование решения, которое ограничивает свободу. Такие нарушения неоднократно становились основанием для вынесения решений Европейским судом по правам человека против Украины.

"Данная история свидетельствует о глубоком кризисе эффективности судебного контроля в производствах, связанных с содержанием под стражей и может стать основанием для очередного решения Европейского суда по правам человека", – подытожил защитник Коломойского.

Как ранее сообщал УНИАН, Игорь Коломойский уже более полугода находится под стражей, ожидая начала судебного разбирательства и поданного им еще в мае 2025 года ходатайства об освобождении от уголовной ответственности.

