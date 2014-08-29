Сегодня православные празднуют Ореховый Спас

По православному календарю 29 августа - перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Лик, который отпечатался на полотне, является одним из самых распространенных образов в славянской иконописной традиции.

Именно эту икону вышивали на боевых стягах войска, которые шли в поход; заходя в храм, верующие люди вместе с другими молитвами читают тропарь Нерукотворному Образу Спасителя, что свидетельствует об особом почитании святыни.

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По народной традиции, 29 августа - это уже третий Спас. Первый, он же медовый или маковый, приходится на 14 августа, вторым, или Яблочным Спасом, называется праздник Преображения Господа Иисуса Христа. И, собственно, день памяти Нерукотворного Образа Спасителя в народе называют еще Спас «на полотне», хлебный или ореховый.