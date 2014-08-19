Сегодня православные христиане празднуют Яблочный Спас
Праздник Преображения Господнего, которое еще называют Яблочный Спас, или Второй Спас, отмечается 19 августа.
Сегодня, 19 августа, православные христиане празднуют Преображение Господне. Это один из 12 наибольших христианских праздников. В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас.
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В этот день Христос явился трем своим ученикам в свете божественной славы, демонстрируя единство Святой Троицы. В этот день существует традиция нести в церковь урожай на освящение - святят груши, яблоки, мед, пучки колосьев ржи и пшеницы. В этом усматривается прославления богатства природы.
Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета. В этот день предусматривали также погоду. Если день солнечный и безоблачный - осень будет сухой. Если дождливый - мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.