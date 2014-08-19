Сегодня православные христиане празднуют Яблочный Спас

07:19, 19 августа 2014
Общество
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Праздник Преображения Господнего, которое еще называют Яблочный Спас, или Второй Спас, отмечается 19 августа.

Сегодня празднуют Яблочный Спас / Фото УНИАН

Сегодня, 19 августа, православные христиане  празднуют Преображение Господне. Это один из 12 наибольших христианских праздников. В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас.

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В этот день Христос явился трем своим ученикам в свете божественной славы, демонстрируя единство Святой Троицы. В этот день существует традиция нести в церковь урожай на освящение - святят груши, яблоки, мед, пучки колосьев ржи и пшеницы. В этом усматривается прославления богатства природы.

Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершения лета. В этот день предусматривали также погоду. Если день солнечный и безоблачный - осень будет сухой. Если дождливый - мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.

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