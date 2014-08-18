В Одессе художники проведут благотворительный аукцион с целью сбора средств на нужды армии

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, аукцион состоится в рамках выставки одесских художников, посвященной празднованию 23-й годовщины Независимости Украины.

Выставка будет проходить в залах Воронцовского дворца на Приморском бульваре.

«Выставка проходит в рамках благотворительной акции, организованной Одесской областной организацией Национального союза художников - «Чорноморська мистецька сотня – Збройним силам України». Будут представлены полотна, выполненные в различных техниках и стилях», - рассказали в департаменте.Читайте такжеЧемпионка мира по боксу Шатерникова поможет армии выставив на аукцион свой чемпионский пояс

«В рамках акции запланировано проведение благотворительного аукциона. Средства от реализации работ будут переданы на нужды Украинской армии. Часть работ предназначается для украшения казарм, в частности, тех, которые возводят для десантников под Николаевом. Организаторы акции говорят: «Наши воины, оторванные от родных и близких, особенно нуждаются в красоте и покое, которые несут в себе произведения искусства», - сообщили в департаменте, отметив, что вход на выставку свободен для всех желающих.

Куратором проекта является Заслуженный художник Украины Анатолий Кравченко. Организаторы планируют превратить выставку, которая продлится в Одессе с 19 по 29 августа, в передвижную – они хотят показать ее в Киеве и других городах Украины.