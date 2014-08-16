Пленного россиянина, который поехал на Донбасс из-за пропаганды про фашистов, передали матери

Россиянина, пойманного на Донбассе бойцами батальона "Днепр", в Днепропетровске передали лично матери. Женщина разыскивала своего сына, который тайно от нее уехал воевать на Донбасс. Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Специалист по промышленному альпинизму, гребле и гончарству из Иркутска Николай Попов признается, что стал жертвой российской пропаганды.

Он сам записался в отряд боевиков, чтобы защищать жителей Донбасса от фашистов, в которых искренне верил. Приехал в Воронеж. Оттуда его с другими русскими переправили в Донецк, в обход контрольно-пропускных пунктов на границе. Семье он ничего не сказал.

Читайте такжеУкраинцы Санкт-Петербурга требуют от Путина остановить украинофобию российских СМИ

О том, что сын в Украине, мать Попова узнала, когда он позвонил и попросил денег, чтобы вернуться домой.

"Я получил огромный урок доброты и человечности", - говорит Попов.