Вблизи Дебальцево задержали семерых мужчин, подозреваемых в терроризме - СНБО



Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, у подозреваемых изъяты боеприпасы и оружие. Они дают показания.