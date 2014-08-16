Вблизи Дебальцево задержали семерых мужчин, подозреваемых в терроризме - СНБО
02:24, 16 августа 2014Политика
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На блокпосту в районе Дебальцево Донецкой области были задержаны семеро мужчин, которые, по информации местных жителей, активно способствовали террористам и были активными членами одной из террористических формирований.
Вблизи Дебальцево задержали семерых мужчин, подозреваемых в терроризме / 5 канал
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, у подозреваемых изъяты боеприпасы и оружие. Они дают показания.
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