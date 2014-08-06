В Полтавской области планируют снести всех Ленинов

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Полтавской ОГА Олег Пустовгар.

По его словам, сейчас в ОГА на этапе завершения находится распоряжение председателя Полтавскойоблгосадминистрации Виктора Бугайчука, которое продолжает логику роспуска фракции Компартии в парламенте.

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"Анонсирую распоряжение председателя ОГА, которое находится на завершающей стадии визирования. Распоряжением председатель ОГА утвердит соответствующий план мероприятий. В частности, ним предусмотрено провести демонтаж из заведений коммунальной собственности и их территорий памятников, бюстов, других изображений Ульянова-Ленина, других руководителей и партийных лидеров Советского союза и всей символики СССР. Для уровней городских, сельских и поселковых голов это распоряжение будет иметь рекомендательный характер», - сказал Пустовгар.

Он также отметил, что за период Майдана в Полтавской области было снесено 70 памятников Ленину, однако осталось еще 140.