В Житомирской области почтение места последнего боя УПА завершилось свержением Ленина (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, после митинга по чествованию воинов УПА участники мероприятия пошли к установленному в селе Сушки Коростенского района памятника Владимиру Ленину.

Под крики "Ганьба!" памятник обвязали веревкой, повалили на землю, а потом разбили.

Активисты ВО "Свобода" после этого рассказали журналистам, что таким образом они продолжили начатую ранее акцию по сносу памятников Ленину на Житомирщине, о которой сообщал УНИАН ранее.

Читайте такжеПохоронить Ленина хочет больше половины россиянВо время сноса памятника прозвучало утверждение, что "Ленин отошел в прошлое, памятникам вождю коммунистической эпохи - не место в Украине".

"Там, где не повалили памятники Ленину - на Донетчине и Луганщине - сепаратистам удалось развязать войну на востоке Украины", - говорили участники акции.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Житомирщине, в селе Сушки Коростенского района, почтили память героев последнего боя Украинской повстанческой армии в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, делегации из разных районов съехались сегодня на место, где 8 июля 1955 года состоялся последний бой вооруженных формирований УПА, действовавших на территории области.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку и провели митинг. Участие в торжественном митинге приняли представители областной власти и Коростенского района, общественные активисты, местные жители - всего около 100 человек.