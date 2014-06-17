В Донецкой области возможны перебои с мобильной связью - "Киевстар"

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«В связи со сложной ситуацией, которая сложилась в Донецкой области, в частности, в городе Славянск, могут возникать перебои в покрытии соответствующей территории. В частности, в Славянске повреждена узловая базовая станция, поэтому оборудование определенной части Донецкой области может работать нестабильно», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что после того, как сотрудники получат безопасный доступ к оборудованию с целью проведения ремонтных работ, работу всех технических узлов полностью восстановят.

Читайте такжеУ «Киевстара» начались проблемы со связью в Крыму«Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить надлежащее качество услуг», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Справка УНИАН. «Киевстар» - крупнейший украинский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа к Интернету.

Объединенная база клиентов «Киевстар» составляет более 25 млн человек.

Акционером оператора является международный холдинг VimpelCom.