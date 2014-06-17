В Донецкой области возможны перебои с мобильной связью - "Киевстар"
Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» сообщает о проблемах в предоставлении телекоммуникационных услуг в Донецкой области из-за повреждения базовой станции в Славянске
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«В связи со сложной ситуацией, которая сложилась в Донецкой области, в частности, в городе Славянск, могут возникать перебои в покрытии соответствующей территории. В частности, в Славянске повреждена узловая базовая станция, поэтому оборудование определенной части Донецкой области может работать нестабильно», - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что после того, как сотрудники получат безопасный доступ к оборудованию с целью проведения ремонтных работ, работу всех технических узлов полностью восстановят.
Читайте такжеУ «Киевстара» начались проблемы со связью в Крыму«Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить надлежащее качество услуг», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.
Справка УНИАН. «Киевстар» - крупнейший украинский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа к Интернету.
Объединенная база клиентов «Киевстар» составляет более 25 млн человек.
Акционером оператора является международный холдинг VimpelCom.