Завтра в Украине температура упадет до 19 градусов, ожидаются сильные ливни и град

13 июня через Украину переместится холодный атмосферный фронт, который обусловит дожди и грозы в большинстве областей. При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха снизится: на западе ослабнет жара до +19 +23 градусов, на севере столбики термометров покажут +20 +26 градусов, на остальной территории ожидается +23 +28 градусов.

В западной части ночью пройдут дожди с грозами, возможен град и шквалы, днем ​​преимущественно без осадков, лишь - небольшие локальные дожди. Температура воздуха ночью +9 +14, днем ​​+19 +23, местами до +25 градусов.

В северных областях - местами грозовые дожди, в отдельных районах ливни, град и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +11 +16, днем ​​+21 +26 градусов.

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В центральных областях - грозовые дожди, днем ​​вероятны сильные ливни, град и шквалы. Температура воздуха ночью +12 +17, днем ​​+23 +28 градусов.

На востоке ожидаются дожди, грозы, днем ​​местами сильные ливни, град и шквалы. Температура воздуха ночью +10 +16, днем ​​+20 +26 градусов.

В южной части - неустойчивая погода, дожди, грозы, днем ​​местами сильные ливни, град и шквалы. Температура воздуха ночью +12 +17, днем ​​+23 +28 градусов.

В Киеве ночью и утром грозовые дожди, в отдельных районах ливни, град и шквалистое усиление ветра, днем ​​- местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью +13 +15, днем ​​+22 +24 градуса.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.