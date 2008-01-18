Винни-Пух вернется на родину под именем Вiня-Пых

В странах Европы - Англии, Бельгии и Германии - пройдут презентации книги о приключениях медвежонка Винни-Пуха, которая была переведена на белорусский язык и недавно издана в Польше. Об этом заявил автор перевода и издатель Виталь Воронов.

В белорусском варианте герой английского писателя Алана Милна получил имя Вiня-Пых. Соответственно изменились и другие имена: Пятачка в книге зовут Прасючок, Кролика - Трус, Слонопотама - Мамантук, а Кристофер Робин назван Крыштусь Родзька, сообщает Лента.ру.

Воронов отметил, что читал эту книгу в переводе на польский, чешский и украинский, а также изучил варианты имен главных героев в большинстве иностранных изданий. "Например, в Польше, - рассказывает издатель, - медвежонка зовут Кубусь Пухатек, в Латвии - Виннийс-Пукс, в Венгрии - Мицимоцко, в Дании - Петр Плюс, а в Норвегии - Оле Брум".

Он также признался, что с русскоязычным переводом Бориса Заходера ("Винни-Пух и все-все-все") ознакомился уже тогда, когда его собственный вариант находился в печати. В связи с этим влияние русскоязычной интерпретации на белорусский текст, по словам Воронова, исключено.

Издатель сообщил, что книга о Вiня-Пыхе уже собрала положительные отзывы читателей.