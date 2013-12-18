В Одессе разоблачен конвертационный центр с оборотом 2 миллиарда гривень в год

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сотрудники регионального управления по борьбе с организованной преступностью совместно с представителями облпрокуратуры и ГУБОП МВД Украины, изобличили группу лиц, организовавших и использовавших для получения незаконной прибыли конвертационный центр. Всего в состав преступной группировки входили 12 человек.

«Установлено, что с помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным субъектам предпринимательской деятельности. Действовали члены группировки по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая, таким образом, незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были подделаны», - сообщили в отделе.

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Как пояснили в милиции, в текущем году через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более 70, подозреваемые незаконно обналичили около 2 млрд грн. Деньги они получали через банковские счета, открытые специально для этого в нескольких банках Одессы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. В ходе его расследования, правоохранители провели санкционированный обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили 10 млн грн.

Также обыски были проведены и в помещениях конвертационного центра. Там правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию, касающуюся деятельности центра, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, а также компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Согласно вышеназванной статье подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.