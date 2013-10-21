В Донецкой области милиция закрыла "конвертационный центр" с оборотом в 600 миллионов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов в Донецкой области, для своей нелегальной деятельности 40-летний житель Донецка арендовал офисное помещение в одном из центральных районов города. Вместе с другими членами преступной группы он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального оформления бестоварных операций, завышения валовых расходов предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. За два года деятельности оборот проконвертированных средств составил более 600 млн гривен.

Руководитель нелегальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой «Клиент-Банк», а также снимал наличность в банках. Другие члены конвертационного центра исполняли соответственно функции бухгалтеров, курьеров и «вербовщиков».

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Среди их клиентов были руководители как промышленных, так и торговых и сельскохозяйственных предприятий разных регионов Украины.

В своей незаконной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках. В целом деятельность конвертационного центра была достаточно законспирированной: в офисе осуществлялся видеоконтроль за входом в помещение, а отбор клиентов проводился членами группировки очень тщательно, по рекомендации родных и близких знакомых. Кроме того, наличные средства по погашенным векселям снимались иностранцами-гражданами Литвы в связи с тем, что их местонахождение и передвижение по территории Украины было сложно отследить.

В ходе проведения обыска из офиса «конвертаторов» следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 млн гривен, компьютерную технику, которая содержит доказательства преступной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 тыс гривен наличными.

Сведения об уголовном правонарушении в настоящее время внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.