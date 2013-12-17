В УПЦ МП хотели бы увидеть на месте снесенного Ленина памятник святой Варваре

Об этом он сказал в рамках общественной дискуссии, отвечая на вопрос "УНИАН-Религии" о том, стоит ли возобновлять в Киеве памятник Ленину.

“Думаю, что на месте снесенного памятника можно было бы установить символ, который бы свидетельствовал о раскаянии нашего народа и о его стремлении к духовному очищению. Возможно, на этом месте стоило бы установить крест как символ страданий нашего народа в ХХ веке. Возможно, можно было бы установить памятник кому-то из уважаемых христианских святых. Например, подумать над установлением здесь памятника святой великомученице Варваре”, - сказал митрополит.

Он объяснил, что “святая глубоко почитаема в украинском народе, ее мощи с XII века находятся в Киеве”.

“По молитвам святой Варвары Господь посылает христианам настоящее раскаяние и удостаивает принятия Святого Причастия в конце земного пути. Православные верующие обращаются к святой Варваре с просьбой, чтобы она помогла им достойно закончить путь земной жизни. Именно поэтому святую Варвару традиционно изображают с церковной чашей”, - сказал митрополит Антоний.

Он заметил, что святая Варвара почиталась как в православной, так и в католической церкви, поэтому идея создания памятника может быть поддержана большинством жителей Киева.

Справка УНИАН. Православные и греко-католики 17 декабря отмечают день памяти святой великомученицы Варвары. Католическая церковь отмечает день святой Варвары 4 декабря.

Варвара пострадала за веру в Христа в 306 году во времена императора Максимиана.

Она родилась в языческой семье, но с детства решила посвятить жизнь служению Иисусу Христу, за что отец отрекся от дочери.

После продолжительных мук в тюрьме Варваре явился Христос, поддержал и исцелил раны. На второй день Варвара была подвергнута новым истязаниям. Свидетелем ее страданий была девушка Юлиания, которая тоже провозгласила себя христианкой. Ее повесили рядом с Варварой, истязали, после чего обоим отсекли головы. Святую Варвару собственноручно казнил родной отец.

В предсмертной молитве святая Варвара молила Бога, чтобы все, кто будут вспоминать ее мученичество, просить ее помощи, были лишены внезапной смерти без исповеди и причастия. В ответ голос из небес пообещал исполнить ее просьбу. Поэтому святая Варвара держит на иконе святой потир, которого по канонам церкви не может касаться никто из мирян, - лишь священник.

Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с князем Михаилом Изяславичем, привезла их в Киев. С января 1961 года и поныне мощи великомученицы покоятся в Свято-Владимирском соборе (УПЦ КП).