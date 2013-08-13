ОПОРА: вузы готовы вступать в нечестную конкуренцию за абитуриентов

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении ОПОРЫ, многие абитуриенты воспользовались возможностью, и подали 15 заявлений (по 3 в 5 вузов) для участия в конкурсном отборе, чему способствовала и возможность подачи заявлений дистанционно, через Интернет.

Поэтому рейтинговый список был искусственно «раздутым», местами насчитывал 1,5 тыс. человек, что отпугнуло часть абитуриентов еще в начале вступительной кампании, и как результат, они массово стали заключать контракты и вносить плату за обучение.

В то же время Условиями приема в вузы не предусмотрена процедура исключения из рейтинговых списков абитуриентов, которые в первой-второй волне были рекомендованы и выполнили требования для зачисления в приоритетном для себя вузе. Поэтому абитуриенты, которые в первой-второй волнах были зачислены на места государственного заказа в одном вузе, продолжали находиться в списках рекомендуемых в других.

Кроме того, абитуриенты не имели доступа к информации о том, кто выполнил требования по зачислению после определенного этапа, и имеют ли они шанс стать студентом-бюджетником, ведь Единая государственная электронная база по вопросам образования является закрытой для общественности, а в ИС «Конкурс» не всегда отражалась необходимая информация из-за предоставления вузу возможности «управления отражением статусов заявлений абитуриентов в ИС «Конкурс».

Также в ОПОРЕ отметили, что в вузах, прежде всего, речь идет о выполнении плана государственного заказа, ведь от этого зависит их финансирование и количество преподавательского состава.

«Поэтому приемные комиссии готовы вступать в нечестную конкуренцию за абитуриентов, переманивая их из других вузов, но, к сожалению, не гарантируя зачисления на бюджетные места», - говорится в сообщении.

Решение проблем возможно путем внесения изменений в Условия приема, отметили в ОПОРЕ. В частности, в гражданской сети считают, что стоит ограничить количество заявлений, которые может подать абитуриент для участия в конкурсном отборе: не уменьшая количество вузов, вместо этого – сократив направления подготовки, на которые может подавать заявления абитуриент.

Наблюдатели ОПОРЫ предлагают ограничиться 10-ю – в 5 вузов на 2 направления, что дополнительно будет способствовать и профориентации абитуриента.

Кроме этого, следует определять приоритетность заявления, которое подает абитуриент, - в случае зачисления на первом этапе по приоритету №1, вступающий он автоматически «исчезает» из рейтингов в других вузах. Такая функция тоже будет способствовать более осознанному выбору профессии и специальности, считают в организации.

Также в ОПОРЕ отмечают необходимость открыть для общественности часть информации в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, чтобы абитуриенты имели возможность оперативно отслеживать изменения в рейтинговом списке и оценивать свои шансы на вступление на места государственного заказа.