Мировые цены на рыбу рекордно выросли
На фоне растущего спроса со стороны Китая и тенденции к снижению общемирового объема вылова рыбы индекс глобальных цен на рыбу ФАО ООН достиг рекордного значения.
Вести.ру цитируют данные июньского доклада Продовольственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, ФАО ООН), согласно которым сводный индекс мировых цен на рыбу превысил максимальные уровни, достигнутые в 2011 г. Значение индекса выросло до отметки в 156 пунктов (прежний рекорд – 154 пункта).
В период с января по май 2013 г. рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. составил 7,7%.
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Эксперты ФАО считают, что “в ближайшие месяцы благодаря стабильно высокому спросу со стороны Китая, а также факторам, ограничивающим предложение по ряду важнейших промысловых видов, цены на рыбу продолжат расти”.
По прогнозам объем мировой торговли рыбой в этом году вырастет до $130 млрд. Отметка в $100 млрд была впервые преодолена в 2008 г.