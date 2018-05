Гитару The Beatles продали с молотка

Гитара, на которой играли участники британской группы The Beatles Джон Леннон и Джоржд Харрисон, продана на аукционе в Нью-Йорке за 408 тыс. долларов.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, полуакустический инструмент был сделан компанией VOX специально для The Beatles.

Харрисон исполнял на этой гитаре песню I Am The Walrus, а Леннон играл на ней в клипе на Hello, Goodbye.

Организаторы аукциона предполагали, что лот уйдет за сумму от 200 до 300 тыс. долларов.

Имя покупателя не разглашается.