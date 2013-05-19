Гитару The Beatles продали с молотка
10:39, 19 мая 2013Общество
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Гитара The Beatles продана на аукционе в Нью-Йорке за 408 тыс. долларов.
Гитару The Beatles продали с молотка / Фото из Википедии
Гитара, на которой играли участники британской группы The Beatles Джон Леннон и Джоржд Харрисон, продана на аукционе в Нью-Йорке за 408 тыс. долларов.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, полуакустический инструмент был сделан компанией VOX специально для The Beatles.
Харрисон исполнял на этой гитаре песню I Am The Walrus, а Леннон играл на ней в клипе на Hello, Goodbye.
Организаторы аукциона предполагали, что лот уйдет за сумму от 200 до 300 тыс. долларов.
Имя покупателя не разглашается.
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