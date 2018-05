Завтра состоится второй полуфинал Евровидения 2013 (фото)

На сцену "Мальме-Арены" в этот вечер выйдут 17 участников, которые поборются за выход в финал конкурса. За право еще раз выступить на сцене Евровидения будут бороться:



1. Латвия – "PeR" "Here We Go"

2. Сан-Марино – Valentina Monetta "Crisalide (Vola)"

3. Македония – Esma&Lozano "Pred Da Se Razdeni"

4. Азербайджан – Farid Mammadov "Hold me"

5. Финляндия – Krista Siegfrids "Marry Me"

6. Мальта – Gianluca "Tomorrow"

7. Болгария – Elitsa Todorova, Stoyan Yankulov "Samo Shampioni (Only Champions)"

8. Исландия – Eythor Ingi "Ég Á Líf"

9. Греция – "Koza Mostra" feat. Agathon Iakovidis "Alcohol Is Free"

10. Израиль – Moran Mazor "Rak Bishvilo"

11. Армения – Dorians "Lonely planet"

12. Венгрия – ByeAlex "Kedvesem (Zoohacker Remix)"

13. Норвегия – Margaret Berger ‘I Feed You My Love’

14. Албания – Adrian Lulgjuraj&Bledar Sejko "Identitet"

15. Грузия – Nodi Tatishvili&Sophie Gelovani "Waterfall"

16. Швейцария – "Takasa" "You And Me"

17. Румыния – Cezar "It's My Life"

Вечером 16 мая из 17 конкурсантов путем голосования выберут 10 счастливчиков, которые поборются за победу вместе с другими 16-ю финалистами (10 – по результатам 1 полуфинала, 5 стран "Большой пятерки" и страна-хозяйка). В 22:00 в прямом эфире второй полуфинал покажет Первый Национальный.