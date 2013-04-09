Посол Франции открыл выставку Memoria в «Я Галерее»

Вчера в арт-центре «Я Галерея» состоялось официальное открытие совместной украино-французской выставки Memoria в рамках программы 10-й юбилейной Французской весны в Украине.

Выставка, приуроченная к 100-летию «Черного квадрата» Казимира Малевича, стала результатом двухнедельной работы в Киеве двух французских художников – Эммануэль Кастеллан и Кирилла Уколова (уроженец России), а также украинского художника Олега Грищенко. Каждый из них представил собственную серию работ, посвященную темам - истории создания картины «Черный квадрат», ее влияния на современность, на развитие искусства и его восприятие.

Открытие выставки посетили украинские художники, искусствоведы, фотографы, бизнесмены и коллекционеры, представители посольства Франции в Украине и Французского института в Киеве.

Главным гостем мероприятия стал посол Франции в Украине Ален Реми, который официально открыл выставку и представил проектMemoria. Господин Реми поприветствовал художников и поблагодарил их за плодотворную работу. Отдельную благодарность посол выразил организаторам проекта Павлу Гудимову и Александру Каменцу. Посол Франции подчеркнул важность совместных проектов для развития культурных отношений между Украиной и Францией.

Серия работ для проекта Memoria, подготовленная выпускником Академии искусств г. Тулузы Кириллом Уколовым, называлась «Основы» и представляла собой музейные подиумы, кубы для экспонирования классической скульптуры. «Подобно супрематистам, отвергавшим наследие классической культуры, чтобы утвердить геометрическую основу любой формы, эта работа смещает акцент зрительского восприятия с самого произведения на постамент, на котором он представлен. Творческие поиски художников-супрематистов стали отображением больших потрясений XX века и попыток кардинального пересмотра самих основ социального устройства. В то же время их поиски привели к возникновению дизайна как такового», - рассказал о своей работе художник.

Украинец Олег Грищенко апеллирует к работе с культурной памятью - утраченной, восстановленной, или же вновьприобретенной. «С одной стороны, это проект-диалог между графической матрицей для печати, которая несет в себе определенную информацию для тиражирования, одновременно существуя как полноценный художественный объект, и оттиски, которые печатаются с нее и перенимают часть ее памяти. С другой стороны, этот проект – посвящен людям, которые создавали нашу культурную память, становились частью так называемой «печатной матрицы», но по ряду причин их творчество не смогло «прорасти» на нашей территории в полной мере», - отметил Олег Грищенко.

Французская художница Эммануэль Кателлан так прокомментировала свою работу: «Моя живопись всегда исходит от образов и изображений, которые исчезают, частично стираются, иногда оставляя лишь отдельные разрозненные элементы, «плавающие» в живописном пространстве. Мои работы часто говорят о забвении, об ошибках и избирательности моей памяти».

Выставка Memoria проходит под патронатом посольства Франции в Украине и является первым этапом двухлетней программы Мemorandum, реализуемой арт-центром Павла Гудимова «Я Галерея» при поддержке Александра Каменца.

Мemorandum– это программа резиденций для молодых и перспективных художников из Франции и Украины, цель которой сопоставить художественную ситуацию в Украине и Франции,развивать художественный обмен между странами.