У Клименко заявляют, что Украине приписали лишние налоги

В ГНСУ подчеркивают, что при распространении информации относительно рейтинга Doing businessсостоялась подмена понятий, а именно: если внимательно рассмотреть методологию расчета, которая размещена на странице Doing business, можно увидеть, что рейтинг считает не налоги, а количество платежей за ними.

Как сообщили в пресс-службе ГНСУ, это подчеркивает руководитель отдела налоговой политики и методологии налогообложения НДЦ из проблемного налогообложения НУ ГНС Украины Дмитрий СЕРЕБРЯНСКИЙ.

В ГНСУ подчеркивают, что "эксперты, которые делали исследования, внесли в список налогов такие платежи, как взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и т.п. Эти платежи не администрируются налоговыми органами, и к налогам их относить некорректно.

В рейтинге на 2011 не учтены также позитивные изменения по социальным платежам. С 1 января 2011 года единый социальный взнос заменил сразу четыре платежи в различные фонды - социального страхования, пенсионного, страхования от несчастных случаев на производстве, страхование по временной нетрудоспособности.

Специалисты Всемирного банка и «PricewaterhouseCoopers», которые работают в Украине, также не учли значительный прогресс налоговой службы относительно представления электронной отчетности налогоплательщиками. В странах, где электронной подачей деклараций и уплате налогов пользуется большинство предприятий средних размеров, считается, что налог уплачивается один раз в год, даже если подача отчетности и платежи осуществляются чаще".

Как отмечают в ГНСУ, вышеупомянутые факты, которые не были учтены при анализе налоговой системы Украины и при составлении рейтинга, подтверждаются также и тем, что в рейтинге ведения бизнеса в 2012 году эксперты декларируют ставку налога на прибыль 25%, а в действительности она составляет 21% (с 01.01.2012 года, с 01.04.2011 - 23%).

В ГНСУ отмечают, что с целью уменьшения налоговой нагрузки и упрощения налогообложения для плательщиков Налоговым кодексом в 2011 году было уменьшено количество общегосударственных налогов с 29 видов до 19, а количество местных налогов с 14 до 4. Таким образом, общее количество налогов и сборов в Украине в 2011 году сократилась почти на половину. При этом максимальное количество отчислений, которые осуществляет среднестатистическое предприятие вместе с социальными выплатами, составляет 71 платеж на год. За год налоговой реформы состоялось почти вдвое сокращения количества таких отчислений.