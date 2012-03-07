Цены на коттеджи под Киевом (по районам)

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в феврале 2012 года выросла на 0,10% (1 долл.) – до 968 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,91% (26 долл.) – до 1 332 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 235 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 411 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Киево-Святошинском районе – на 0,65% (9 долл.) – до 1 400 долл./кв. м, Обуховском – на 0,57% (8 долл.) – до 1 411 долл./кв. м, Васильковском – на 0,83% (8 долл.) – до 969 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,16% (1 долл.) – до 638 долл./кв. м, Фастовском – на 2,29% (12 долл.) - до 535 долл./кв. м, Белоцерковском – на 1,55% (8 долл.) – до 524 долл./кв. м, Мироновском – на 0,85% (4 долл.) – до 473 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1,17% (5 долл.) – до 434 долл./кв. м, Богуславском – на 0,54% (2 долл.) – до 375 долл./кв. м, Яготинском районе – на 0,28% (1 долл.) – до 363 долл./кв. м, Иванковском – на 1,72% (6 долл.) – до 354 долл./кв. м, Таращанском – на 1,73% (5 долл.) – до 294 долл./кв. м, Сквирском – на 0,43% (1 долл.) – до 235 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Бориспольском районе – на 1,50% (19 долл.) – до 1 246 долл./кв. м, Макаровском районе – на 2,79% (28 долл.) – до 975 долл./кв. м, Вышгородском – на 0,66% (6 долл.) – до 907 долл./кв. м, Ракитнянском – на 0,79% (3 долл.) – до 375 долл./кв. м, Броварском – на 0,86% (8 долл.) – до 919 долл./кв. м, Згуровском – на 0,79% (3 долл.) – до 377 долл./кв. м, Бородянском – на 1,06% (9 долл.) – до 840 долл./кв. м, Барышевском – на 0,06% (5 долл.) – до 467 долл./кв. м,

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не участвуют в анализе).