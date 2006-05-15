Nemiroff реорганизуется: пресс-конференция представителей компании

Пресс-конференция представителей компании Nemiroff на тему: "Реорганизация управленческой структуры Nemiroff Холдинг: внедрение международных стандартов управления бизнесом". В работе примут участие: член Совета директоров Nemiroff Холдинг Яков Грибов, президент Управляющей компании Nemiroff, член Совета директоров Nemiroff Холдинг Александр Глусь (ул. Рейтарская, 8/5-А).

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