Украина меняет пустые газовые трубы на полные

К августу т.г. Украина намерена поставить в Туркменистан трубную продукцию на 58 млн. долл. в счет погашения задолженности за газ, потребленный в 2003–2005 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом сегодня в ходе рабочего совещания по вопросам поставок газа в Украину сообщил премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ.

При этом глава правительства указал, что в настоящее время общая сумма задолженности Украины за газ перед Туркменистаном составляет 63 млн. долл.

В ходе совещания принято решения о формирование делегации во главе с министром топлива и энергетики Иваном ПЛАЧКОВЫМ для продолжения переговоров с Туркменистаном о поставках газа. Предполагается, что делегация будет сформирована до 24 мая, сообщили в пресс-службе.