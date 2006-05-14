Открытие VII Международного театрального фестиваля «Киев майский»

19-00 - Состоится торжественное открытие VII Международного театрального фестиваля городов-побратимов «Киев майский». С приветствием выступит Киевский городской председатель Леонид Черновецкий. Состоится также спектакль Гитис-театра и Московского академического театра им. В.Маяковского (Россия, Москва) по произведению Е.Олби «Три высокие женщины» (Национальный академический театр российской драмы им. Л.Украинки).

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