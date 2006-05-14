Во Львовской области тридцать осужденных перерезали себе вены

Во Львовской области в колонии № 30 тридцать осужденных перерезали себе вены в знак протеста против условий содержания.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В то же время в правоохранительных органах Министерства внутренних дел Украины собеседники агентства отметили, что во Львовской области в Управлении Департамента по выполнению наказаний на обращение за подтверждением этого факта какой-либо информации, подтверждающей или опровергающей инцидент не дали.

Как сообщал УНИАН, 9 мая удерживаемая в Харьковском следственном изоляторе №27 21 человек порезал себе вены.

По данным председатель Государственного департамента по вопросам выполнения наказаний Василия КОЩИНЕЦА, массовое членовредительство в Харьковском СИЗО произошло через изъятие запрещенных предметов.

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