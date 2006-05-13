У МИД кадровые проблемы

В МИД существуют кадровые проблемы в комплектации иностранных представительств Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции в Черновцах руководитель пресс-службы МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК, который находится на Буковине с рабочим визитом.

«В Министерстве иностранных дел были, есть и будут две проблемы: деньги и кадры», -сказал он.

Касаясь кадровых проблем в комплектации иностранных представительств Украины, В.ФИЛИПЧУК отметил: «кадры - болезненный вопрос, чтобы выполнять функции дипломата человек должен владеть несколькими иностранными языками, не говоря уже об украинском, должен иметь багаж знаний и навыков».

По его словам, «если посмотреть на все наши кадры за границей, то не является секретом, что наше дипломатическое присутствие нужно усиливать, для многих дипломатов пребывание за границей является дипломатической отсидкой от тяжелого труда у себя в стране». В то же время, как отметил В.ФИЛИПЧУК, ситуация меняется к лучшему, и начиная с прошлого года, «ни один человек не сдав на открытом конкурсе экзаменов не попадет в МИД». «Шаг за шагом идет очистка дипломатии», - подчеркнул он.

В.ФИЛИПЧУК также добавил, что теперь через всю работу дипломатических представительств государства «красной нитью проходит вопрос оказания надлежащего внимания и забота об интересах граждан Украины, которые находятся за границей».

«Раньше существовало множество недостатков в работе наших заграничных учреждений, когда нет или ресурсов или желания, или того и другого оказать надлежащую помощь гражданам, которые попали в сложные ситуации за границей. Первая задача, которую ставил перед собой Борис ТАРАСЮК - обеспечение украинских посольств, чтобы граждане чувствовали себя как у себя дома, чтобы к ним было такое же отношение как к украинским дипломатам или такое, как кто-либо из нас проявляет к своим родственникам или друзьям. Например, обеспечение элементарными вещами – стульями или диванчиками в комнатах для ожидания, чтобы проявляли максимальную чуткость и открытость к проблемам каждого украинца», - сказал В.ФИЛИПЧУК.

По его словам, результаты такого внимания к проблемам украинцев за границей чувствуются все больше и больше. «В частности, в Беларуси, когда там постоянно арестовывали наших граждан, а часть из них несколько суток находилась в тюрьмах, тогда наши дипломаты день и ночь проводили вместе с ними, помогали готовить апелляции, жалобы, обеспечивали питанием и всем необходимым, а после освобождения они попадали под защиту дипломатов и на наших авто доставлялись на украинскую границу», - добавил В.ФИЛИПЧУК.

«Наши граждане начали все больше чувствовать, что зарубежные дипломатические учреждения существуют, чтобы помогать им в решении проблем», - выразил уверенность В.ФИЛИПЧУК.