В Виннице установлены милицейские посты во всех школах

14:33, 13 мая 2006
Общество
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Должны продержаться до каникул

Дежурные милиционеры будут караулить во всех общеобразовательных школах Винницы на протяжении мая.

Как передает корреспондент УНИАН, городской председатель Винницы Владимир ГРОЙСМАН отметил, что главной задачей таких мероприятий является повышение безопасности в школах города.

"Таким образом планируется предотвратить развитие детской преступности, обеспечить надлежащую защиту школьников, приучить их ежедневно придерживаться требований безопасности, а также подготовить милиционеров к возможной работе в таком режиме", - сказал он.

Эксперимент проводится городской милицией бесплатно. "Если же присутствие милиционеров действительно сделает атмосферу в городских школах менее напряженной и будет способствовать безопасному учебному процессу, программа будет внедрена на постоянной основе за средства городского бюджета", - заверил городской председатель.

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