В Киеве накрыли конвертационный центр

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Киеве совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал в самом центре столицы с 2004 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, за это время через расчетные счета фиктивных фирм злоумышленники «прокрутили» свыше 100 млн. грн.

8 злоумышленников задержаны. Во время допросов они признались в создании сети предприятий, которые в дальнейшем использовались банками для конвертации средств государственных и коммерческих структур.

Во время обысков работники милиции изъяли 31 печать фиктивных фирм, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и 85 тыс. грн. наличными. Свыше 1 млн. грн. заблокировано на счетах фиктивных предприятий.

По материалам УБОП Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, в частности, по ст.205 ч.2 (фиктивное предпринимательство), ст. 358. ч.2. и ч.3 (подделка документов, печатей) ст. 212 ч.3 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.