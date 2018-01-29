"Начинаю и заканчиваю день по-украински": Папа Римский решил поделиться секретом

Также понтифик признался, что каждый вечер и каждое утро видит святыню, которая напоминает ему Украину.

Во время встречи с украинской общиной в соборе Святой Софии Папа Римский Франциск отметил роль украинских женщин, назвав их героинями, а также признался, что начинает и заканчивает день "по-украински". Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Понтифик поблагодарил украинских женщина, которые ухаживают в Италии за пожилыми людьми, детьми и больными, назвав их "апостолками милосердной любви и веры".

Кроме этого, он отметил роль украинских женщин, которые мужественно передавали веру во время крещения детей в самые сложные времена.

"За каждым из вас стоит мама, бабушка, которая передала веру. Украинские женщины – действительно героини", – подчеркнул он.

Также понтифик признался, что каждый вечер и каждое утро видит святыню, которая напоминает ему Украину.

"Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами...Каждый вечер, перед тем, как идти спать, целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", – рассказал он.

Отметим, встреча понтифика с украинской общиной в соборе Святой Софии в Риме состоялась по приглашению главы Украинской греко-католической Церкви (УГКЦ).