Пышнотелая активистка Femen устроила акцию в палаточном городке Саакашвили (фото)

Активистка Femen в четверг, 7 декабря, устроила акцию в палаточном городке Саакашвили. Об этом с места события передает собственный корреспондент УНИАН.

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Она предстала обнаженной, с веслом в руках. На ее теле была нецензурная надпись, адресованная лидеру "Руху нових сил" Михеилу Саакашвили и президенту Украины Петру Порошенко.

Во время своей акции Femen-ка выкрикивала: "Гребите на**й!".

Как сообщал УНИАН, в "черную пятницу" активистка Femen Анжелина Диаш, которая показала грудь Петру Порошенко и Александру Лукашенко, ворвалась в магазин Roshen возле Бесарабского рынка с акцией протеста.