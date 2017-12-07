Пышнотелая активистка Femen устроила акцию в палаточном городке Саакашвили (фото)
10:52, 07 декабря 2017Общество
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В Femen снова отличились - устроили акцию в палаточном городке под Радой.
Активистка Femen в четверг, 7 декабря, устроила акцию в палаточном городке Саакашвили. Об этом с места события передает собственный корреспондент УНИАН.
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Она предстала обнаженной, с веслом в руках. На ее теле была нецензурная надпись, адресованная лидеру "Руху нових сил" Михеилу Саакашвили и президенту Украины Петру Порошенко.
Во время своей акции Femen-ка выкрикивала: "Гребите на**й!".
Как сообщал УНИАН, в "черную пятницу" активистка Femen Анжелина Диаш, которая показала грудь Петру Порошенко и Александру Лукашенко, ворвалась в магазин Roshen возле Бесарабского рынка с акцией протеста.
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