Полетели торты и конфеты: Femen устроили в магазине Roshen на Крещатике "черную пятницу" (фото, видео)

Активистка Femen Анжелина Диаш, показавшая грудь Петру Порошенко и Александру Лукашенко, ворвалась в магазин Roshen возле Бесарабского рынка с акцией протеста.

Диаш выкрикивала "Black Friday, Sale Roshen!". Те же лозунги были написаны на её груди и спине, передает "Страна".

Читайте такжеАктивистки Femen устроили очередной "голый" протест под администрацией президента (фото)

Она разбрасывала конфеты и сметала с витрин "киевские торты". Акция продлилась не больше пяти минут. Потом охранник выволок Диаш из магазина.

Пользуясь покупательским ажиотажем, который в этот день охватил магазины мира, Femen призывает Порошенко выполнить предвыборное обещание и продать свой главный олигархический актив - компанию Roshen.

Сейчас магазин закрыт, около него толпится много недоумевающих людей, приехала вневедомственная охрана и полиция.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября обнаженная активистка Femen подожгла бутафорный трамвай возле магазина Roshen в Виннице. Позже ее задержали.