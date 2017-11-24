Полетели торты и конфеты: Femen устроили в магазине Roshen на Крещатике "черную пятницу" (фото, видео)
Femen устроили акцию в магазине Roshen, в этот раз - в столице.
Активистка Femen Анжелина Диаш, показавшая грудь Петру Порошенко и Александру Лукашенко, ворвалась в магазин Roshen возле Бесарабского рынка с акцией протеста.
Диаш выкрикивала "Black Friday, Sale Roshen!". Те же лозунги были написаны на её груди и спине, передает "Страна".
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Она разбрасывала конфеты и сметала с витрин "киевские торты". Акция продлилась не больше пяти минут. Потом охранник выволок Диаш из магазина.
Пользуясь покупательским ажиотажем, который в этот день охватил магазины мира, Femen призывает Порошенко выполнить предвыборное обещание и продать свой главный олигархический актив - компанию Roshen.
Сейчас магазин закрыт, около него толпится много недоумевающих людей, приехала вневедомственная охрана и полиция.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября обнаженная активистка Femen подожгла бутафорный трамвай возле магазина Roshen в Виннице. Позже ее задержали.