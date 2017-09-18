Во время выступления Златы Огневич под Хмельницким ураган снес сцену (видео)

В воскресенье, 17 сентября, украинская певица Злата Огневич выступала в Хмельницкой области, в городе под названием Городок.

Концерт был на открытой площадке и во время исполнения летнего хита "Танцювати" начался невероятный ветер и сценические конструкции начали падать, а вместе и с ними ураган сорвал крышу сцены. Уже через тридцать секунд город, из-за стихии, был полностью отключен от света. И Злата Огневич вынуждена была окончить свой концерт на одной из главных площадей.

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Об этом инциденте Огневич сообщила на своей странице в Facebook. Певица опубликовала несколько видео, которые передают ситуацию на ее концерте.

"Тот случай, когда человек бессилен против природы...Так прекрасно начинался вечер и так неожиданно он завершился! Любимая моя команда, спасибо, что не поддались панике и держали оборону против урагана до последнего!", - написала она

После полного отключения электроэнергии публика на площади скандировала Злате "молодець" в надежде, что свет появится и концерт продолжится, но последствия стихии в Хмельницкой области пришлось еще долго ликвидировать.