Помогать, хвалить и не сравнивать с другими: как родителям мотивировать ребенка к учебе

Нередко родители школьников сталкиваются с проблемой отсутствия у них желания учиться. У одних это желание пропадает в первые годы учебы, а у других и вовсе отсутсвует. Именно поэтому так важно найти правильную мотивацию для своего ребенка, которая поможет сохранить у него интерес и жажду к знаниям.

1. Помогите ребенку разобраться в сложной теме

Согласно результатам исследований, высокая учебная мотивация формируется у детей в тех семьях, где им оказывали помощь при выдвижении новых сложных требований. А если у ребенка возникали трудности, относились к нему с теплотой, любовью и пониманием. В то же время, в тех семьях, где присутствовал жесткий надзор либо безразличие, у ребенка формировался не мотив достижения успеха, а мотив избегания неудачи, что напрямую ведет к низкой учебной мотивации.

При этом помните, что «помоги» и «сделай за меня» - разные вещи. Здесь очень важно соблюдать баланс. Не стоит, идя на поводу у ребенка, выполнять задания за него, но и оставлять вопросы ребенка без ответа тоже не следует. Подробно и терпеливо отвечая на все его вопросы, вы формируете у ребенка установку, что процесс познания нового - это интересно, и что вы, как родители, это поощряете.

2. Хвалите ребенка

Ребенку важно знать, что все его усилия не остаются незамеченными. Если он чувствует любовь и поддержку близких, то осознает, как важно для них его серьезное отношение к учебе. И в такой семье похвала за его старания, а не за оценки, будет иметь для него важное значение и послужит хорошим стимулом в учебе.

Не ругайте ребенка в ошибках – это поселит в нем страх неудачи и станет первым шагом на пути к демотивации. Если ребенок вдруг пропустил запятую, попробуйте проверить задание вместе с ним. При чутком руководстве родителей он сможет сам найти и исправить ошибку. К тому же, послу этого у вас появится дополнительная возможность для похвалы.

3. Не сравнивайте его с другими детьми

Каждый ребенок – это личность, и у него обязательно есть свои сильные и слабые стороны. Всегда найдутся дети, которые будут в чем-то лучше вашего ребенка и те, которые будут в чем-то проигрывать ему. А сравнительные характеристики способны лишь подорвать нежную детскую психику, заставляя ребёнка думать, что он хуже других и нарушить его взаимоотношения с родителями.

Именно поэтому так важно выявить и поддерживать все познавательные увлечения своего чада. Если ему нравится математика - купите энциклопедию по математике, а если нравится делать что-то своими руками – обязательно запишите на интересные курсы, соответствующие его склонностям.

4. Окружение ребенка должно стимулировать его к успехам

Заинтересованность в учебе у ребенка появляется, когда задето его самолюбие: «Я что, хуже других? Я могу учиться так же хорошо, как и Саша из моего класса». А если это слабый класс, у него не будет мотивации учиться - он и так самый умный. Поэтому родителям нужно следить за тем в какой атмосфере учится их чадо и всячески поддерживать в нем позитивный соревновательный порыв. Если большинство друзей будут активными, хорошо учиться, то и ваш ребенок постарается быть не хуже.

5. Дозируйте нагрузку

Отсутствие интереса к учебе может быть обусловлено и слишком высокой нагрузкой. В таком случае ее необходимо снизить, чтобы избежать срыва. Обязательно следует соблюдать баланс между отдыхом и занятиями.

6. Развивайте в ребенке навык самоконтроля

Часто ошибки у детей возникают из-за невнимательности. Научите ребенка проверять после себя выполненные задания. Он должен знать, как проверить правильность математических вычислений, как искать по словарю написание слова, как узнать, запомнил ли содержание параграфа. Таким образом, ошибок у ребенка станет меньше, а мотивации к новым достижениям прибавится.

7. Помогите ребенку сформировать навыки учебной деятельности

Пока у ребенка не сформированы навыки поведения в процессе обучения, родители должны контролировать этот процесс и учитывать индивидуальные особенности ребенка: когда ему лучше сесть за уроки, какие уроки делать в первую очередь, когда делать паузы и тому подобное. Так вы поможете ребенку научится правильно распределять нагрузку и не перетруждаться.

8. Не гонитесь за оценками

Помните, что умный, одаренный ребенок не всегда имеет хорошие оценки. И наоборот. Если Ваш ребенок предполагал, что усвоил учебный материал, а оценка низкая, то нужно разобраться, что же произошло. Возможно, он действительно все понял, но перенервничал на контрольной, или, например, плохо себя чувствовал, а возможно, что и оценка учителя была неадекватной.

Уделяйте своему ребенку достаточно внимания, и тогда вы поможете ему с легкостью войти в новый учебный год.