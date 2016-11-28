В КГГА сегодня обсудят внешний вид нового театра на Андреевском спуске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В свою очередь руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко сегодня на утреннем пресс-брифинге не подтвердил информацию в соцсетях о том, что завтра состоится открытие нового объекта. Он не предоставил информации, когда фасад презентуют, сказав: «Посмотрим».

Он отметил, что в ходе строительства был изменен проект, который утверждался на самом начале работ. По его словам, «архитектура изменилась» после того, как был найден меценат для завершения строительства.

«На сегодня мы имеем постройку, которая понятна автору проекта архитектору, но не понятна киевлянам. Возможно, опять же опираясь на мнение ЮНЕСКО о том, что в традиционной исторической застройке с целью подчеркивания конкретных исторических объектов могут строиться новые сооружения, конечно, она имеет право на жизнь. Но я думаю, что и благодетель, и автор проекта должны выйти к киевлянам и объяснить мысль, ради которой конкретно такое архитектурное решение было определено в среде Андреевского спуска», - прокомментировал руководитель аппарата КГГА.

Говоря о своем личное мнение по этому поводу, Бондаренко отметил, что, на его взгляд, этот объект является «диссонурующим в сравнении с окружающей застройкой» Андреевского спуска, и сказал, что не исключает доработку проекта.

«Возможно, есть смысл изменить определенные детали для того, чтобы этот объект действительно подчеркивал окружающую историческую архитектуру. Возможно, действительно нет смысла строить псевдоисторические дома, и ЮНЕСКО следует этой же тенденции. Вместе с тем об архитектурном решении, возможно, следует немного подумать. Пока фасад не открыт, поэтому это наводит на определенные оптимистические мысли», - сказал Бондаренко.

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Как сообщал УНИАН, в начале ноября в КГГА заявили, что открытие академического драматического театра на Подоле состоится весной 2017 года, ко Дню театра.

Строительство объекта было начато в 2004 г. Ранее на его месте располагался частный театр Прахова. В советские времена его снесли.

Первая очередь строительства нового театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь Театра на Подоле - новостройку со зрительным залом почти на 300 мест.

По состоянию на начало 2006 года было завершено административное сооружение с небольшой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

В 2015 году власти города вернулась к долгострою и на проектные работы объекта «Театр на Подоле» предусмотрели 391 тыс. грн. Однако рассчитанный общий объем финансирования строительства этого объекта составлял 81271,1 тыс. грн. Было принято решение о привлечении меценатских средств.

В апреле 2015 г. вышло распоряжение КГГА относительно завершения сооружения Киевского драматического театра на Подоле, согласно которому долгострой на Андреевском спуске достроят за меценатские средства.

Согласно документу, финансирование всех необходимых работ будет осуществляться за счет привлечения внебюджетных меценатских средств от дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «Рошен», как субъекта хозяйствования, который изъявил желание принять участие на некоммерческой основе как меценат в развитии объектов социально-культурного назначения города Киева».

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В распоряжении отмечается, что после завершения строительных работ и принятия объекта в эксплуатацию его имущество в установленном порядке зачисляется в коммунальную собственность территориальной общины Киева.

Справка УНИАН. Вчера, 27 ноября, активисты со ссылкой на жителей Андреевского спуска сообщили, что в этот вторник, 29 ноября, в 09.45 состоится открытие фасада Театра на Подоле – «снимут зеленую завесу, открыв здание в металлической вагонке». Сетью распространяются фото нового здания черного цвета на историческом Андреевском спуске.