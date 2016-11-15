Центр Киева перекрыт: сейчас там проходят два митинга (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, полностью перекрыт Крещатик, улицы Институтская, Прорезная, Городецкого, часть улицы Богдана Хмельницкого.

В центре города возле выходов из станций метро, подземных переходов, на перекрестках и в местах большого скопления людей находятся сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Сейчас в центральной части столицы проходят два митинга.

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Около 400 человек находятся на площади Конституции возле здания Верховной Рады, а также около 1,5 тыс. человек - напротив здания Национального банка Украины.

Митингующие держат флаги с надписями ликвидированных банков, большинство демонстрантов называют себя «обманутыми вкладчиками отечественных банковских учреждений».

В Правительственном квартале также размещено несколько десятков микроавтобусов с затонированными окнами, несколько карет скорой помощи и пожарных машин.