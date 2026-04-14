14 апреля отмечаем важный религиозный праздник и вспоминаем несколько памятных событий.

Четырнадцатый день апреля отметится важным для православных религиозным событием. На планете проводится интересный спортивный праздник сегодня. А по народным верованиям в эту дату принято ходить в гости к родным, однако запрещается венчаться.

Какой сегодня праздник в Украине

Ранее 14 апреля в нашей стране праздновали День ГАИ МВД - профессиональный праздник работников, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. В честь события сотрудники Госавтоинспекции получали пожелания легких будней от близких.

В 2015 году ГАИ была ликвидирована, а её функции переданы полицейским. Поскольку автоинспекторов больше нет, их профессиональное событие тоже отменили. Сейчас официальный праздник сегодня в Украине не отмечается, однако есть важное народно-религиозное торжество.

Какой сегодня праздник церковный

Второй день после Пасхи в православии называется Светлый вторник - верующие продолжают радоваться воскрешению Иисуса. В храмах проводятся праздничные пасхальные литургии, которые может посетить любой желающий.

Есть сведения и о том, какой сегодня церковный праздник в ежегодных православных святцах. По новому стилю это день памяти Папы Римского Мартина, у которого в молитве просят избавления от вредных привычек и зависимостей. По старому календарю чтят блудницу Марию Египетскую, что раскаялась в своих поступках и стала отшельницей. Она помогает всем, кто хочет признаться в грехах и исправиться.

Какой сегодня праздник в мире

На планете сегодня проводятся профессиональные праздники в честь мастеров двух видов спорта. Первый из них - День вратаря, с которым поздравляют футболистов, защищающих ворота. А День фигуриста отмечают любители и профессионалы фигурного катания на коньках.

Есть и другие международные праздники сегодня - День квантовых технологий, День высоких достижений, День внезапного смеха, День наблюдения за небом и День Америки.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы погоды этой даты предлагают понаблюдать за водоемами:

если день безветренный, но в реке шумит вода, то близится непогода;

озера покрылись ряской - к теплому маю;

в колодце поднялся уровень воды - к дождливому и урожайному лету;

теплая ночь сулит жаркий июнь.

В Светлый вторник принято ходить в гости к родственникам и кумовьям. Чтобы в семье было согласие, не стоит приходить с пустыми руками, а лучше принести какое-нибудь угощение. Очень удачен сегодня праздник для примирения с родными, новых знакомств, а также для уборки дома и рыбалки.

Что нельзя делать сегодня

Хоть в целом дата считается счастливой, есть в праздник 14 апреля и пара запретов. Не рекомендуется венчаться, иначе пара не будет счастливой, а также тяжело работать на огороде. Ещё запрещено обрезать кусты и деревья с птичьими гнездами - это очень несчастливая примета.

