Турция использует кризис в НАТО для расширения своего влияния в Европе, - Defense News

Турция активизирует усилия, чтобы занять более значимую роль в системе обороны Европы на фоне растущей неопределённости вокруг будущего НАТО и критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Как отмечает издание Defense News, Анкара делает ставку на собственные достижения в оборонной промышленности, которые за последние годы заметно усилили её позиции. Развитие военных технологий и рост производства вооружений делают Турцию всё более привлекательным партнёром для европейских стран, которые ищут способы укрепить свою безопасность.

На этом фоне в европейских столицах всё чаще рассматривают возможность расширения сотрудничества с Турцией, в том числе в рамках общих оборонных проектов и программ. Вклад Анкары в военные технологии уже признаётся на уровне командования НАТО, что усиливает её аргументы в пользу более активного участия в европейской обороне, говорится в публикации.

Видео дня

Отношения Турции с рядом стран ЕС остаются напряжёнными, что усложняет её участие в европейских оборонных инициативах, особенно тех, которые реализуются через структуры Европейского союза, пишет издание.

Усиление роли Турции происходит на фоне более широких изменений внутри альянса. Риторика Дональда Трампа, который неоднократно ставил под сомнение эффективность НАТО и требовал от союзников большей вовлечённости, усиливает опасения в Европе относительно надёжности американских гарантий безопасности, говорится в материале.

В этих условиях европейские страны всё активнее обсуждают необходимость наращивания собственных оборонных возможностей и диверсификации партнёрств. Турция, обладающая значительным военным потенциалом и развитой оборонной промышленностью, рассматривается как один из возможных ключевых игроков в этой новой конфигурации, отмечается в публикации.

Таким образом, Анкара стремится использовать текущую неопределённость вокруг будущего НАТО для укрепления своих позиций и расширения влияния в системе европейской безопасности, резюмирует издание.

Оборонные возможности Турции

На фоне войны на Ближнем Востоке Турция озаботилась расширением имеющихся систем ПВО. Страна опасается, что ее собственных ЗРК не хватит для защиты, поэтому Анкара начала переговоры с Италией о закупке и совместном производстве систем противовоздушной обороны. Франко-итальянские ЗРК SAMP/T должны будут стать частью турецкой многослойной противоракетной защитной системы "Стальной купол" (Steel Dome).

Кроме того, в Турции разработали собственный аналог иранского "Шахеда" - новый дальнобойный ударный дрон, но с более современными технологиями. Производитель - оборонная компания STM, известная своими дронами-камикадзе - подробности новинки не раскрывает. Однако известно, что дальность беспилотника может достигать 2000 км.

Вас также могут заинтересовать новости: