РФ массированно атаковала Одесскую область: повреждено иностранное судно, сгорела СТО

Россияне атаковали гражданское судно LADY MARIS, которое направлялось в порт Черноморск для погрузки украинской кукурузы.

В ночь на 14 апреля армия РФ массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области, вспыхнули пожары, повреждено иностранное гражданское судно. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В частности, по его словам, на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржу. Кроме того, повреждения получило портовое оборудование.

"В результате попаданий разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены 2 пассажирских автобуса, 7 легковых автомобилей. Под удар попали и 6 частных домов, в них повреждены кровли. Также поврежден автомобиль "скорой помощи", – рассказал чиновник.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что этой ночью Россия атаковала объекты морской инфраструктуры в городе Измаил ударными беспилотниками. Зафиксировано несколько попаданий по территории порта.

"В результате одного из попаданий возник пожар, который оперативно ликвидировали. Несмотря на очередную атаку, работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной", – подчеркнул чиновник.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, общая площадь пожара, вспыхнувшего на СТО, составила 700 кв. метров. Работу пожарных существенно затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня.

Обновлено в 9:50. Позже пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба уточнила УНИАН, что во время атаки ранения получил 51-летний мужчина – гражданин Украины.

"Пострадавший доставлен в больницу. Начато расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления)", – подчеркнула Верба.

По данным ВМС ВСУ, российские войска ударными беспилотниками атаковали гражданское судно LADY MARIS, которое осуществляло переход в порт Черноморск для погрузки украинской кукурузы. В результате атак возник пожар – экипаж не пострадал.

К месту происшествия оперативно прибыл катер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины для оказания помощи.

Как писал УНИАН, армия РФ в ночь на 11 апреля нанесла по Одессе массированные удары с помощью дронов. В результате попадания в жилой сектор погибли два человека – 37-летняя женщина и 32-летний мужчина. Среди раненых – 69-летняя женщина, которую госпитализировали.

Повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада, заведения общественного питания, объекты инфраструктуры. Зафиксировано попадание беспилотника в 10-й этаж 12-этажного здания, поврежден транспорт, возникли многочисленные очаги возгораний в разных районах города.

Вас также могут заинтересовать новости: