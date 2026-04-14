Магнитные бури 14 апреля: ученые рассказали, чего ждать от Солнца (график)

Геомагнитная обстановка в последние дни нормализовалась.

Последний раз магнитная буря была 11 апреля и с тех пор ситуация нормализовалась.

Как сообщает Британская геологическая служба, сегодня скорость солнечного ветра будет чуть повышена, но до магнитной бури не дойдет.

"Постепенно скорость солнечного ветра снизится до фонового уровня, а геомагнитная активность останется спокойной на протяжении всего прогнозного периода", - говорят ученые.

Согласно прогнозу, 14-16 апреля новых магнитных бурь пока не ожидается.

Учёные раскрыли источник магнитных бурь на Солнце - что известно

Учёные приблизились к разгадке магнитных бурь, обнаружив их источник внутри Солнца. Исследование показало, что "магнитный двигатель", вызывающий вспышки и выбросы плазмы, расположен на глубине около 200 тыс. км - в зоне тахоклины между внутренними слоями звезды.

Именно здесь формируются мощные магнитные поля, которые проявляются на поверхности в виде пятен и бурь, влияющих на Землю. Долгое время ученые спорили, где возникает это поле, но новые данные подтвердили ключевую роль глубинных процессов.

Также выяснилось, что изменения внутри Солнца доходят до поверхности через годы, а значит, наблюдая их, можно заранее прогнозировать циклы солнечной активности.

