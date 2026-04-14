В Украине наконец-то теплеет: какие температуры и кого порадуют на этой неделе

В одном месте температура даже превысит 20 градусов тепла.

На этой неделе в Украине наконец-то потеплеет, температура будет постепенно повышаться. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Он отметил, что в настоящее время синоптическая ситуация развивается так, что на территории Украины формируется область повышенного атмосферного давления. Из-за этого будет больше солнечных прояснений и меньше осадков.

Погода 14 апреля

Сегодня по всей территории Украины, кроме востока, ожидается погода без осадков. На востоке днем будет дождь - из-за того, что туда будет надвигаться циклон с востока.

Видео дня

Ветер в большинстве областей будет преимущественно северо-западный. На западе страны – юго-восточный, со скоростью в пределах 7–12 метров в секунду. Днем в восточных и Сумской областях местами ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

Дневные максимумы уже будут достигать +11°...+16°. В Закарпатье – до +19°. На востоке и северо-востоке страны +7°...+12°. Так, отметил Семилит, постепенно температура будет повышаться.

Погода 15 апреля

В среду также ожидается погода без осадков. Лишь на северо-востоке ожидается небольшой, а днем в Карпатах – умеренный дождь.

"Воздушные потоки останутся северо-западными, в пределах 7-12 метров в секунду. Однако температура ночью у нас уже будет без заморозков. Мы ожидаем +3°…+8°, днем – до +13°...+18°", – рассказал синоптик.

В то же время в Закарпатье будет еще теплее, до +21°, за счет того, что туда будет поступать меньше прохладной воздушной массы. На востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее, +9°...+14°.

Погода 16 апреля

В четверг в стране будет преобладать переменная облачность, погода будет без осадков. Только в западных областях - небольшой дождь за счет атмосферных фронтов, которые будут надвигаться с запада.

Воздушные потоки будут преимущественно западные, уже с меньшей скоростью – в пределах 5–10 метров в секунду. Ночные значения температуры существенно не изменятся и будут в пределах +3°...+8°, а днем +13°...+18° по всей территории Украины.

Погода 17-18 апреля

По словам представителя Гидрометцентра, 17-18 апреля ожидаются местами небольшие, а днем 18 апреля – повсеместно умеренные дожди. Только на востоке 17 апреля, в Закарпатье и на юге страны будет погода без осадков.

"Температурный режим 17-18 апреля: ночью будет +3°...+9°, днем +8°...+14°. На юге и востоке, а 17 апреля – и в Закарпатье до +17° будут подниматься столбики термометров", – сказал Семилит.

Что будет дальше – прогноз погоды на следующую неделю

Далее, в период с 19 по 23 апреля, предварительно ожидается, что в Украине временами будут идти дожди. Температура сильно не изменится: ночью +3°...+9°, 19 апреля на западе страны +1°...+6°. Днем пока ожидается +11°...+18°, а 19 апреля +8°...+14°.

Потепление в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич заявил, что на этой неделе в Украине ожидается умеренно теплая погода с кратковременными дождями и ночными заморозками.

Так, первая половина недели, по его словам, будет прохладной. Ночью во время прояснений и слабого ветра в западных, северных и центральных регионах ожидаются заморозки до 0…-2 градусов.

В то же время уже ближе к выходным начнется постепенное потепление как ночью, так и днем. Лишь в южной половине страны циклон с Черного моря испортит погоду на выходных – здесь пройдут дожди и похолодает, будет порывистый ветер.

Вас также могут заинтересовать новости: