Тоня Матвиенко рассказала, какую сумму заработала на хите 'Кульбаби'

Этот трек до сих пор не теряет своей популярности.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко призналась, сколько стоила ей песня "Кульбаби" и, какую сумму ей удалось на ней заработать.

Не секрет, что эта композиция стала настоящим хитом и набрала в YouTube более 27 миллионов просмотров. В интервью журналистке Алине Доротюк артистка отметила, что автор Иван Клименко предложил ей сразу несколько песен, однако она выбрала "Кульбаби". По словам Матвиенко, она приобрела ее не за очень большую цену.

"Я, кстати, о суммах не говорю. На тот момент это было не очень много. Знаю, что сейчас цены – несколько тысяч долларов. А Иван просто знал мои возможности. Он не очень, как по-моему, сдер с меня денег много. Я такую свою юность увидела в этой песне. Вот это все обо мне, понравилась очень сильно", – вспомнила Тоня.

Исполнительница также подчеркнула, что хит "Кульбаби" принес ей не только популярность, но и большую прибыль.

"Это впервые в моей жизни такая сумма. Это десятки тысяч долларов. Это больше десятка тысяч долларов. Где-то между десятками и сотней. Я считаю, что было приятно заработать такие деньги, реинвестировать их в еще один хит. Еще хочу такое пережить", - рассказала звезда.

