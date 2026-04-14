Нужна третья сторона: в ISW сделали важный вывод из 'пасхального перемирия'

Российские и украинские чиновники выдвинули взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Обеспечение устойчивого и длительного прекращения огня в войне в Украине невозможно без четко определенных условий, механизмов мониторинга и разрешения споров. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, оценивая результаты "пасхального перемирия".

Так, эксперты указывают, что российские и украинские чиновники выдвинули взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. 13 апреля Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска нарушили режим прекращения огня 10 721 раз, включая 119 наземных атак, 1567 артиллерийских ударов, 2205 ударов ударными беспилотниками, а также 6830 других ударов fpv-дронами. Также украинский омбудсмен Дмитрий Любинец сообщил 12 апреля, что российские войска казнили четырех украинских военнопленных под Ветринарным Харьковской области и атаковали группу украинских эвакуаторов в Запорожской области после начала прекращения огня 11 апреля

В свою очередь, Министерство обороны России заявило, что украинские войска нарушили режим прекращения огня 6558 раз, включая пять наземных атак, 5844 артиллерийских удара и 694 удара беспилотниками, и заявило, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями во время действия режима прекращения огня. Также губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина нанесла удары по гражданской и жилой инфраструктуре в оккупированных Старой Зубривке и Железном порту после начала режима прекращения огня.

Как указывают аналитики, такое множество взаимных обвинений и продолжающаяся активность уже с первых часов прекращения огня подчеркивают тот факт, что прекращение огня без четких механизмов контроля, заслуживающего доверия мониторинга и определенных процедур разрешения споров вряд ли будет соблюдаться.

"Для достижения прочного прекращения боевых действий обеим сторонам необходимо установить четкие условия, внедрить системы мониторинга со стороны третьих лиц и вывести войска с линии соприкосновения, чтобы снизить риск нарушений и эскалации", - подчеркивают аналитики.

Ранее глава ОП Кирилл Буданов отметил, что однодневное пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное.

Ветеран войны Евгений Дикий также отмечал, что Украина не просила у РФ о перемирии на Пасху и не считает, что пауза в ударах на полтора суток может дать какой-то результат.

В Кремле пообещали продолжить свою "СВО" после окончания перемирия и заявили, что будет будет продолжаться, "пока Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира".

