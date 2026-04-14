Разблокировка кредита для Украины может занять несколько недель: в Euractiv назвали причины

Издание предполагает, что, хотя в Венгрии сменилось правительство, существуют и другие веские причины, которые могут повлиять на скорость выделения кредита.

Убедительная победа Петера Мадьяра над Виктором Орбаном на воскресных выборах в Венгрии вызвала коллективное облегчение как в Брюсселе, так и в Киеве, сообщает Euractiv.

Издание напомнило, что в течение почти полутора месяцев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий Москву, отказывался утверждать чрезвычайно важный пакет кредитов ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро, о котором лидеры блока – включая самого Орбана – договорились еще в декабре.

Позиция Мадьяра по поводу кредита

Отмечается, что в понедельник, 13 апреля, общаясь с журналистами, Петер Мадьяр намекнул, но не подтвердил, что отменит вето Будапешта на предоставление кредита.

В то же время он выразил удивление по поводу того, почему эта схема вообще блокируется, учитывая, что Венгрия получила право на отказ от участия. Это означает, что государство не несет финансовой ответственности за выплату процентов или основной суммы займа.

"Я не до конца это понимаю. Я обсужу это с европейскими лидерами. Но лично я согласен, что Венгрия должна отказаться от участия", – заявил Мадьяр.

В публикации говорится, что во время предвыборной кампании Мадьяр также придерживался заметно осторожной позиции во внешней политике, особенно в отношении Украины.

"Думаю, в целом нам следует быть осторожными и не ожидать от Мадьяра слишком многого. Он не святой", – отметил один из дипломатов ЕС.

В то же время чиновники ЕС в целом оптимистично настроены в отношении того, что Мадьяр, бывший депутат Европарламента, чья партия "Тиса" происходит из той же Европейской народной партии, что и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в конечном итоге отменит вето Будапешта.

Добавляется, что даже если Мадьяр и снимет свое вето, на выделение кредита все равно понадобится как минимум несколько недель. Издание объясняет это тем, что сначала ему понадобится некоторое время для формирования правительства. Он уже сообщил, что планирует сделать это до 5 мая текущего года.

"Однако не менее важен тот факт, что бюрократический механизм для выделения кредита еще не налажен", – отмечает издание.

Кроме того, между Брюсселем и Киевом должен быть заключен "меморандум о взаимопонимании" относительно средств, специально выделенных для бюджета Украины. Еще должно быть разработано "кредитное соглашение", в котором подробно изложены условия программы.

Чиновники прогнозируют, что эти документы – а также окончательная проверка того, выполнены ли все условия для выделения средств – будут готовы, вероятно, лишь в конце апреля или в начале мая.

Словакия и нефтепровод "Дружба"

"Но даже если все эти условия будут выполнены и вето Венгрии в конце концов будет снято, Словакия – еще одна центральноевропейская страна, которой руководит премьер-министр-популист – может оказаться тем, кто сорвет процесс", – объясняет издание.

Все это потому, что Братислава зависит от российской нефти, а трубопровод "Дружба" проходит через Украину. Фицо пообещал заблокировать кредит, если поставки не возобновят в полном объеме.

Однако дипломаты остаются оптимистами и считают, что Фицо будет легче убедить, чем Орбана.

В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявлял, что Украина вообще не будет ремонтировать трубопровод "Дружба", на прошлой неделе отметил, что ремонтные работы будут завершены "этой весной".

Выдержит ли экономика Украины задержку

"Но даже если предоставление кредита несколько задержится, чиновники ЕС – и, судя по его действиям, сам Зеленский – не считают, что это существенно повредит экономике Украины", – предполагает издание.

По мнению аналитиков, в худшем случае Киев мог бы напечатать деньги или выпустить военные облигации для своих отечественных банков, чтобы сохранить финансовую состоятельность.

Кредит от ЕС для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что европейские дипломаты в среду, 15 апреля, обсудят, как лучше всего ускорить предоставление средств Киеву. Пресс-секретарь немецкого правительства сообщил, что Берлин ожидает скорой передачи средств Украине. Он заверил, что работа над этим вопросом идет. По мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии принятие решений в ЕС в отношении России станет легче.

Также мы писали, что, по данным Bloomberg, Кипр, который председательствует в ЕС на ротационной основе и определяет многие политические приоритеты, вынесет вопрос о предоставлении 90 миллиардов евро в виде кредита Украине на рассмотрение на заседании послов стран блока как можно скорее. В Брюсселе ожидают, что Венгрия быстро присоединится к решению ряда старых вопросов. По мнению экспертов, Мадьяр будет более благожелателен к Украине, что позволит ему получить финансовые преференции от Брюсселя.

