Тревожные сигналы: врачи назвали 4 проблемы со сном, которые могут быть признаками деменции

Ваши привычки, связанные со сном, могут влиять на здоровье вашего мозга. Поэтому, когда ваш организм сталкивается с одним или несколькими хроническими нарушениями сна, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах, включая деменцию. Об этом пишет Huffpost.

"Связь между нарушениями сна и деменцией является важной динамичной и быстро развивающейся областью исследований. Существует тесная связь между нарушениями сна - в частности, нарушением фазы медленного сна (SWS), которую также называют глубоким сном, - и повышенным риском развития деменции. Изменения в архитектуре сна, в частности сокращение фазы медленного сна, могут служить ранними биомаркерами нейродегенеративных заболеваний", - объяснил доктор Арман Фешараки-Заде, доцент кафедры неврологии Йельской школы медицины.

Также известно, что в вашем мозге есть сеть, которая называется глиффатической системой и очищает его от токсинов во время сна. К таким токсинам относится бета-амилоид - белок, который накапливается в мозге по мере развития деменции. Поэтому если вы страдаете от нарушений сна, которые значительно изменяют ваш цикл сна и бодрствования, ваше тело может подавать вам ранний предупреждающий сигнал.

В то же время воспоминания формируются в вашем мозге в три этапа - кодирование, консолидация и воспроизведение.

"Консолидация в значительной степени поддерживается глубоким и быстрым сном и стабилизирует и интегрирует вновь полученную информацию, включая эмоциональную контекстуализацию. Воспроизведение обеспечивает доступ к сохраненным следам памяти. Нарушения сна, особенно во время этапов консолидации, могут способствовать стойкому ухудшению памяти", - подчеркнул Фешараки-Заде.

Кроме того, деменция влияет на ряд функций мозга, а именно на память, циркадный ритм и поведение.

"Поэтому на ранних стадиях заболевания могут нарушаться биологические часы и нормальная структура сна", - объяснил сертифицированный невролог доктор Роб Наваз Хан.

Как именно это проявляется?

Тяжелая бессонница

Время от времени незначительная бессонница не является тревожным сигналом, но внезапную бессонницу следует оценить более тщательно.

"При болезни Альцгеймера трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, изменения поведения ночью и дневная сонливость являются распространенными явлениями, поскольку мозговые сети, регулирующие цикл сна и бодрствования, постепенно ухудшаются", - сказал невролог Фавад Миан.

Сон в необычное время

Цикл сна и бодрствования также называют циркадным ритмом, который регулирует ваши ежедневные паттерны бодрствования и бодрости, а также усталости. Когда такой ритм нарушается, организм выходит из синхронизации с окружающей средой, поэтому люди могут больше спать днем и не спать ночью.

"Эти изменения часто сопровождаются спутанностью сознания и изменениями в поведении. Это происходит потому, что нейродегенерация влияет на внутренние часы мозга", - отметил Миан.

Человек, страдающий этим, ночью может неоднократно просыпаться, что сопровождается дезориентацией или возбуждением. Такое явление также называют "сумеречным синдромом", который возникает во второй половине дня и вечером.

Воспроизведение снов

Воспроизведение снов может быть ранним признаком определенных форм деменции, предупредил невролог. Такой человек может кричать, ругаться, бить кулаками, лягаться ногами или прыгать с кровати во время сна.

"Это происходит за годы до появления симптомов нарушения памяти, поскольку участки ствола мозга, которые контролируют паралич мышц во время сна, поражаются на ранней стадии", - подчеркнул Миан.

Блуждание ночью

Блуждание по дому ночью, часто в состоянии спутанности сознания, может быть признаком деменции.

"Когда это происходит, нарушается циркадный ритм, и тело испытывает беспокойство или иногда боль. Ум может быть более бодрым и активным ночью, что приводит к недостатку сна и отдыха для мозга", - объясняют в Huffpost.

По словам Хана, такое нарушение сна может "снизить способность мозга очищаться от отходов белков в течение ночи, что со временем может способствовать когнитивному упадку".

Однако важно помнить, что проблемы со сном не обязательно означают, что у человека деменция.

"Если вы страдаете от длительных или ухудшающихся нарушений сна, особенно если у вас наблюдаются изменения в памяти или возникают трудности с выполнением повседневных дел, важно обратиться к неврологу. Однако если у вас нарушается только сон и нет других побочных эффектов, лучшим решением для выяснения причины проблемы будет консультация у специалиста по сну", - посоветовали в издании.

