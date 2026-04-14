Россияне создали импровизированный ЗРК на базе 'Урала': СМИ раскрыли, в чем проблема

Россия пытается компенсировать давление украинских дронов и нехватку ракет ПВО, возвращаясь к устаревшим проектам с сомнительной эффективностью.

В соцсетях появились кадры импровизированного российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК), который использует ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 и установлен на шасси грузовика "Урал". Снимки, вероятно, сделаны в городе Орел. Впервые подобную установку демонстрировали еще в 2024 году – как попытку создать аналог западных систем ПВО, пишет Defence Express.

Симптомы истощения или новая тактика

Появление такого комплекса сначала восприняли как признак дефицита зенитных ракет в России на фоне активного применения украинских дальнобойных БПЛА. Признаки этого наблюдаются давно: еще в 2025 году фиксировали использование устаревших ракет 9М33 к ЗРК "Оса-АКМ".

Впрочем, более глубокий анализ указывает, что речь идет не только о нехватке ресурсов, но и о попытке адаптации. Россия фактически вернулась к проекту РВВ-АЕ-ЗРК 1990-х годов, который ранее так и не был реализован из-за концептуальных недостатков.

Видео дня

Ограниченные возможности ракет Р-77

Ключевая проблема такого решения – использование ракеты Р-77 без значительной адаптации для запуска с земли. В воздухе ее дальность может достигать 110 км, однако в режиме "поверхность-воздух" она сокращается примерно до 12 км.

Для запуска россияне использовали модифицированную пусковую установку от реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", что также свидетельствует об импровизированном характере решения.

Остается непонятным:

как именно осуществляется целеуказание для таких комплексов;

сколько операторов требуется для обслуживания;

будет ли эта система массово производиться.

Почему не используют истребители

Теоретически ракеты Р-77 можно было бы эффективнее применять со штатных носителей – истребителей типа Су-30 или Су-35. Однако российская сторона, вероятно, пытается избежать риска повреждения самолетов при перехвате беспилотников на близком расстоянии.

В этом контексте использование наземного "эрзац-ЗРК" может рассматриваться как попытка минимизировать риски для авиации, даже ценой значительного снижения эффективности.

Война в Украине – как изменился фронт

Как сообщал УНИАН, в войне РФ против Украины дроны стали постоянной угрозой как для гражданского населения, так и для военных. Психологическая нагрузка на передовой стала не меньше физической угрозы, что превращает даже простые действия в дополнительный стресс.

Любое передвижение превращается в риск. Любое открытое пространство – потенциально опасно, а остановка даже на короткое время может означать, что тебя заметят. Люди пытаются двигаться быстро, прятаться, использовать укрытия, но абсолютной безопасности не существует.

Вас также могут заинтересовать новости: