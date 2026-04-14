Подсанкционный танкер прорывает блокаду Трампа в Ормузском проливе, - Bloomberg

Суда, подпадающие под санкции, и мировой рынок нефти проверяют, насколько реальна морская блокада Ирана со стороны США.

Танкер Rich Starry, связанный с Китаем и внесенный в санкционный список США, совершил проход через Ормузский пролив, фактически проверяя на прочность объявленную морскую блокаду Ирана, инициированную Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.

Судно, которое ранее называлось Full Star, попало под санкции еще в 2023 году по подозрению в помощи Ирану в обходе ограничений на экспорт нефти. На данный момент неизвестно, заходил ли танкер в иранские порты перед транзитом и какой именно груз перевозил.

Напряженный маневр в стратегическом узле

По данным систем отслеживания судов, танкер совершил уже вторую попытку покинуть Персидский залив менее чем за сутки. Сначала он приблизился к проливу вблизи иранского острова Кешм, но развернулся. Впоследствии судно снова направилось к выходу, заявив, что находится под китайским управлением. Это распространенная практика для снижения рисков, но на этот раз она стала вызовом для США.

Другой танкер – Elpis – также попытался пройти через пролив в момент вступления в силу блокады. По информации аналитических платформ, он перед этим посещал иранский порт.

Сомнительные детали и владельцы

Rich Starry заявляет, что ходит под флагом Малави, однако у этой страны нет полноценного реестра океанских судов. Владельцем танкера является компания, связанная с шанхайской структурой, которая также находится под санкциями США.

В свою очередь, владельцы Elpis и его операторы пока не предоставили никаких комментариев по поводу ситуации.

Рынок в ожидании – последние новости

После объявления блокады, которая стартовала в понедельник, мировые судоходные компании и трейдеры энергоносителей заняли выжидательную позицию. Большинство игроков рынка на Ближнем Востоке и в Азии временно приостановили активность, пытаясь понять реальные механизмы действий США.

С начала блокады не зафиксировано ни одного судна с включенными транспондерами, которое бы заходило в Персидский залив, что свидетельствует о высоком уровне осторожности.

Ситуация вызвала беспокойство в странах Азии, которые зависят от поставок энергоносителей из региона. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к дипломатическому урегулированию и переговорам между Вашингтоном и Тегераном.

