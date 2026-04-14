Кремль скрывает панику из-за поражения Орбана, – ISW

Поражение Орбана лишает Москву важного инструмента влияния на решения Евросоюза.

В России пытаются публично приуменьшить значение поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, однако для Кремля это серьезный геополитический удар. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, диктатор Владимир Путин лично поддерживал Орбана, а его поражение означает потерю одного из ключевых партнеров Москвы в Европейском Союзе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра. Он также назвал Венгрию "недружественной страной" из-за поддержки санкций против РФ и добавил, что отношения с ЕС "уже на самом дне".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в то же время заявил о готовности работать с новым правительством в Будапеште – в зависимости от того, как оно "будет понимать собственные национальные интересы".

Реакция в России неоднозначна

Российские военные блогеры по-разному оценивают ситуацию: часть из них преуменьшает значение поражения Орбана или даже ставит под сомнение его реальную близость к Кремлю. В то же время другие открыто признают, что Москва потеряла важного союзника, который ранее блокировал невыгодные для России решения в ЕС.

В ISW считают, что Кремль сознательно занижает значение этого события, пытаясь продемонстрировать контроль над ситуацией. Таким образом Москва стремится создать впечатление, что даже без Орбана Украина якобы останется под давлением в отношении принятия условий России для завершения войны.

Смена власти в Венгрии – что известно

Как сообщал УНИАН, победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр разрабатывает масштабное соглашение, чтобы попытаться восстановить отношения Будапешта с ЕС, которые разрушились за 16 лет правления премьер-министра Виктора Орбана. При этом, как пишет Politico, Мадьяр точно знает, чего он хочет от Брюсселя, и Брюссель знает, чего он ожидает от Будапешта.

Отдельно Мадьяр заявил, что не собирается препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который заблокировал его предшественник Виктор Орбан.

